Культура

Эскиз Архипа Куинджи «Лунная ночь» впервые представили в Пскове

Эскиз Архипа Куинджи «Лунная ночь», который ранее не экспонировался, всего на одну неделю выставили в псковской Картинной галерее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Первый показ полотна прошел в рамках авторской экскурсии акции «Влюбленные в искусство». По многочисленным просьбам посетителей было принято решение продлить показ полотна великого мастера еще на несколько дней – до 17 февраля 2023 года. Эскиз был создан в 1890–1895 годы.

«Эта работа наполнена бесконечным таинственным светом, который удавалось создавать только этому мастеру. Зритель как будто оказывается втянутым в таинственный лес, где неразличимы ни ветви, ни листья, а кроны деревьев переплетены между собой, создавая почти коридор, пронизанный лунным свечением, в глубине которого едва различима одинокая фигура. Лес завораживает и поглощает, теряет границы, вызывая иллюзию бесконечности», - рассказали в музее.

Картинная галерея работает со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00 (понедельник – выходной).