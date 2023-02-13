Культура

Выставка графических произведений мастера кузовного ремонта открылась в Пскове

Выставка графических произведений Ильи Артемьева «10 сияний» открылась в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

«Илья до недавнего времени занимался кузовным ремонтом и аэрографией, но теперь, как он объясняет, стал безработным и начал сотрудничать со столичными издательствами в качестве иллюстратора-фрилансера. Ведь в своё время он окончил Псковский колледж искусств и, как подчеркнули на открытии его выставки её организаторы, относится к числу тех псковских художников, которые "на самом деле умеют рисовать"», - рассказали организаторы.

Это первая персональная выставка Ильи Артемьева, работы для которой он создавал последние шесть лет. В экспозиции представлены несколько произведений, которые сделаны пером и тушью, а также принты, выполненные с применением современных компьютерных технологий.

Объясняя название своей выставки, библиотекари сказали, что для Ильи Артемьева «десять» – это магическое число, напоминающее нам, например, о десяти заповедях, а также отметили, что этот художник умеет удивительным образом создавать картины из букв и даже из знаков препинания.

Сам Илья Артемьев добавил, что его работы во многом обусловлены творчеством Казимира Малевича и, в частности, тем самым «Чёрным квадратом». Одна из представленных на выставке графических работ («Оклад») по сути и является переосмыслением «Чёрного квадрата» Малевича, который, как считает Илья, объяснил искусство с математической точки зрения.

Кроме Малевича и Месси Илью Артемьева, как выяснилось, вдохновил Антуан де Сент-Экзюпери: в одном из своих произведений псковский художник процитировал тот самый рисунок с удавом, проглотившим слона.

На открытии своей первой персональной выставки Илья Артемьев вдобавок дал небольшой сольный акустический концерт и исполнил несколько песен, который он сочинил в самые волнительные минуты своей жизни.

Илья Артемьев окончил отделение декоративно-прикладного творчества псковского областного колледжа искусств. По окончании работал в художественной галерее на Герцена. Являлся художником - оформителем бара на Октябрьском проспекте. Создавал художественный дизайн автомобилей в технике «аэрография».