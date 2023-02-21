Культура

Творческая делегация колледжа искусств посетила Локню в рамках акции «Культурные выходные»

Творческие коллективы Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова посетили посёлок Локня 17 февраля в рамках Всероссийской акции «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В концерте приняли участие: оркестр русских народных инструментов колледжа (руководитель Георгий Гребень), ансамбль народной песни «Очелье» (руководитель Вера Кагазежева). Студенты исполнили сольные и ансамблевые инструментальные произведения для аккордеона (Софья Тимофеева, Никита Шанович), баяна (Даниил Голиков), балалайки (Михаил Нестеров), гуслей (Даниил Семенов, Маргарита Галкова).

Ансамбль «Очелье» представил обширную песенную программу. Студентка 3-го курса специальности «Музыкальное искусство эстрады» Анна Бутман исполнила несколько эстрадных композиций.

Зрители очень тепло принимали артистов и выразили надежду на дальнейшие творческие встречи с музыкантами, заметили в колледже.

После выступления преподаватели колледжа провели мастер-классы с учащимися Детской школы искусств по живописи (К. А. Зинин ), балалайке (М. В. Самойлова), фортепиано (В. С. Иванов), сольфеджио (Е. Г. Иванова).