Культура

Юбилейную медаль «ХХ лет рабоче-крестьянской Красной армии» продемонстрировал псковский музей

Юбилейную медаль «ХХ лет рабоче-крестьянской Красной армии» продемонстрировал Псковский музей-заповедник в своих аккаунтах в социальных сетях.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В 1938 году в СССР отмечали 20-летие со дня образования Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Специально к этому событию была учреждена юбилейная медаль «ХХ лет Рабоче-крестьянской Красной армии». Медаль выполнена в стиле 30-х годов: советский символ и лаконичный изобразительный ряд аверса и реверса. На лицевой стороне медали помещена пятиконечная красная эмалевая звезда с серебряной окантовкой. Внизу круга между лучами звезды наложены позолоченные цифры «ХХ». На обороте изображена фигура красноармейца и дата: «1918-1938». Пятиугольная колодка обтянута серой муаровой лентой с красными полосками.

22 февраля 1938 года, ровно 85 лет назад, этой наградой был отмечен Иван Панченков, уроженец Псковской губернии. Во время Гражданской войны в рядах Красной армии он сражался на Туркестанском фронте. Принимая участие в советско-польской войне под Киевом, получил ранение в голову. 30 ноября 1921 года вступил в РКП (б). В мае 1924 года был откомандирован в военно-политическую школу имени Фрунзе. По окончании курсов в 1926 году был назначен на должность политрука.

Иван Панченков награжден орденом Красного Знамени и орденом Ленина, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет вооруженных сил СССР». Все эти награды с сопровождающими их документами находятся в коллекции Псковского музея-заповедника.