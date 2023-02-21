Культура

Проект переноса и реставрации Анастасиевской часовни в Пскове прошёл экспертизу

Научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Анастасиевская часовня с росписями» в Пскове прошла государственную историко-культурную экспертизу. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение».

Изображение здесь и далее: АНО «Возрождение» / Telegram

Проект переноса часовни и её реставрации разработан ООО «Артрус» из Санкт-Петербурга. Работы направлены на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта.

Анастасиевскую часовню передвинут примерно на 40 метров, чтобы не мешать реконструкции Ольгинского моста, которая планируется в будущем, отметили в организации.

В 2021 году специалисты АНО «Возрождение» провели в часовню освещение.

Анастасиевская часовня построена в Пскове в 1911 году по проекту архитектора Алексея Щусева. Стены часовни расписаны фресками по эскизам художника Николая Рериха. Часовня располагалась на одном уровне с Ольгинским мостом, при реконструкции моста в 1970-е годы часовню переместили на берег реки Великой.