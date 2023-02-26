Культура

Более 300 членов семей мобилизованных граждан посетили Псковский музей-заповедник

Более 300 членов семей мобилизованных граждан посетили Псковский музей-заповедник 25 февраля, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гости побывали сразу на нескольких объектах музея: в главном здании, Картинной галерее, Палатах у Сокольей башни и во Дворе Постникова. Музейщики провели для участников группы обзорные экскурсии, рассказав о наиболее интересных экспонатах и особенностях памятников.

В главном здании музея гости посетили экспозицию «Культура и искусство древнего Пскова», рассказывающую об истории Псковской земли, ее ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве псковитян. Участники экскурсии увидели иконопись, художественное серебро, археологию и посуду, которые ярко демонстрируют все многообразие жизни древних обитателей Псковского края. После этого гостей провели по залам Картинной галереи Псковского музея-заповедника, где представлены более трехсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия.

Еще одной точкой маршрута стали Палаты у Сокольей башни, где гости посетили выставку «Всеволодов Свет», посвященную 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова – первую выставку в отреставрированном пространстве Палат. Закончилось путешествие во Дворе Постникова. Музейщики провели для участников группы тематическую экскурсию по выставке «Чести своей никому не отдам», приуроченной к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. В ходе экскурсии гости узнали о событиях 1812 года, в которых участвовали уроженцы Псковской земли – знаменитые военачальники и ратники народного ополчения.