Культура

В «Михайловском» напомнили о санитарном дне в феврале

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 28 февраля, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, также как и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и как угодно долго могут гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, уточнили в музее.

Владимир Кранц. В Тригорском парке (1978). Из фондов музея-заповедника

С 1 марта Пушкинский заповедник возобновит приём посетителей. Гостей будут принимать по расписанию «низкого сезона»: с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме понедельника, во всех мемориальных усадьбах и в те же часы со среды по воскресенье — в музейном комплексе в деревне Бугрово.

В заповеднике также напомнили о том, что с 1 марта и до конца текущего года для проведения реставрационных и ремонтных работ в рамках подготовки к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина в «Петровском» будет закрыт дом А. П. Ганнибала — прадеда поэта, легендарного арапа Петра Великого.

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В доме П. А. и В. П . Ганнибалов и в усадебном парке посетителей будут принимать в штатном порядке. Однако в связи со столь значительным сокращением числа доступных для осмотра объектов цены на входные билеты в музей-усадьбу «Петровское» с 1 марта будут снижены, уточнили в музее,