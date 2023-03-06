Культура

Вокальный конкурс «Янтарная нота» пройдет в Пскове

Псковичей приглашают принять участие в творческом межрегиональном вокальном конкурсе «Янтарная нота», который объединяет уже несколько городов России: Калининград, Архангельск, Псков и Великий Новгород. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Творческий конкурс предназначен как для людей с ограниченными возможностями, для детей из многодетных и малообеспеченных семей, так и для всех остальных жителей города Пскова. Чтобы подать заявку на конкурс, необходимо до 13 марта связаться с координатором Мариной Борисенковой.

Победитель конкурса будет отправлен на гала-концерт в Калининград. Все расходы на питание, проживание и проезд осуществляются за счёт принимающей стороны.

«Все участники будут приглашены на мастер-класс и концерт в Пскове, грамоту за участие получит каждый», – рассказали в молодежном центре.