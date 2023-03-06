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Культура

О художнике Борисе Кустодиеве рассказали в псковском музее

07.03.2023 18:45|ПсковКомментариев: 0

145-лет со дня рождения живописца, графика, художника театра Бориса Кустодиева исполнилось 7 марта. Он родился 7 марта 1878 года в Астрахани в семье преподавателя гимназии. Заниматься живописью начал еще в раннем возрасте в своем родном городе. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Поступив в Академию художеств в Петербурге, он учился в мастерской И. Е. Репина, которому впоследствии помогал в написании картины «Заседание Государственного совета». Кустодиевым была написана вся правая сторона картины, с этюдами к ней. После окончания Академии художник получил право на заграничную командировку. Вернувшись из Европы, он последовательно выставлял свои работы на различных выставках в России и заграницей, сотрудничал с различными журналами, состоял в художественных объединениях «Мир искусства» и «Союз русских художников», а впоследствии работал в театре.

Будучи физически больным человеком, Кустодиев в 1917 году, после перенесенной операции, лишился возможности ходить и передвигался в инвалидном кресле, однако не оставлял творчества.

В собрании Псковского музея-заповедника хранится литографический автопортрет художника, созданный в 1925 году.

На нем мастеру 47 лет. Остается еще два года жизни, после чего многолетняя тяжелая болезнь приведет его к концу. Тем не менее, его творческая жизнь насыщена и плодотворна, в это время он признанный мастер, обладающий своим собственным стилем и являющийся ярким явлением в художественной жизни России. Уверенность в себе как сложившейся творческой личности, ощутима в автопортрете, поступившем в музей в 1990 году как дар известного художника русского зарубежья Евгения Климова.

Кустодиев был признанным мастером иронической стилизации народной жизни и, особенно, быта русского купечества «с буйством красок и плоти».

Образ русской красавицы запечатлен в графическом этюде «Купчиха» 1912 года, послужившем прообразом акварельной работы с тем же названием из частной коллекции.

На рисунке перед зрителем предстает излюбленный художником образ статной, крепкой и миловидной женщины, являющей собой идеал народного представления о женской красоте. «Подобных русских красавиц мы не раз встречаем в картинах и графических работах Кустодиева», - отметили в музее.

В собрании музея есть две графические работы, являющиеся эскизами к знаменитым картинам, посвященным народным праздникам.

Одна из них, под названием «Вербный торг в Москве», создана в 1915 году и является эскизом к картинам «Вербный торг у Спасских ворот на Красной площади в Москве», созданной в 1917 году и находящейся В Русском музее (Санкт-Петербург) и «У Спасских ворот» 1917 года (Нижегородский художественный музей). Запечатлен яркий народный праздник. После нескольких долгих недель Великого поста наступил день, когда положено радоваться, поскольку Господь въехал в Иерусалим. Впереди самая строгая неделя Поста –Страстная. Но вербное воскресенье – это праздничная отдушина, встреча поста с карнавалом, хотя и с соблюдением строгих ограничений в пище. Не случайно на этих произведениях Кустодиева много действующих лиц и эпизодов. Здесь и птичий рынок, и торговля плетеной мебелью, и воздушные шары, и ряды с пряниками и горячими коврижками.

Эскиз «Вербный торг в Москве» из собрания музея поступил в Псков из Петроградского музейного фонда в 1921 году.

Тот же источник поступления и у другой графической работы – «Катание на масляной» 1916 году.

Это эскиз к живописной работе «Масленица» 1917 год, хранящейся в Научно-исследовательском музее при Российской Академии наук (Санкт-Петербург).

В течение веков Масленица была одним из самых любимых праздников. Это последняя неделя перед Великим постом. Во времена Бориса Кустодиева горожане и крестьяне повсеместно участвовали в народных гуляниях, катались с горок и на лошадях. Именно такую удаль и атмосферу праздничной суматохи передает в своих картинах художник. «Во множестве мы видим самых разных персонажей – простых горожан, купцов, торговцев, разносчиков, военных, гармонистов», - отметили в музее.

В центе графической работы Псковского музея тройка лошадей с санями, в которых намечены карандашом кучер и седоки, справа виднеется здание ярмарочного театра, гроздь воздушных шаров и многочисленные праздничные горожане.

Философическое раздумье и декоративная утонченность «серебряного века» соединились в графической работе «Интерьер» 1910 года. Она близка и органична эстетике объединения художников «Мир искусства». Уют небольшой комнаты с настенным зеркалом, в котором отражается часть этой же комнаты, натюрморт на столе с лампой, книгами, фарфоровой чашкой и брошенной куклой, стул со спящим котом переданы легкими виртуозными линиями большого мастера.

Среди наиболее значительных произведений живописи из собрания музея ранняя работа художника эскиз 1897 года «Возмущение слобод против бояр». Она выполнена для ученического конкурса эскизов. Сложное переплетение традиционного и нового отразилось в этом произведении. Здесь он строит свою работу по-передвижнически, на противоборстве социальных сил. Однако в живописном решении полотна, основанном на внимании к праздничной яркости старинных одежд, намечаются особенности формирующегося индивидуального стиля молодого художника.

Эта работа мастера – неотъемлемая часть экспозиции Картинной галереи и участник выставок в других музеях страны.

Бориса Кустодиева называют художником счастья, самым жизнерадостным среди русских живописцев, каждая его картина пронизана радостью бытия.

«В Кустодиеве поражало сочетание необычайной одаренности с работоспособностью, острым вниманием ко всем проявлениям жизни и постоянным интересом ко всем видам художественных приемов и техники. Им даны образцовые создания в области рисунка. Он, один из первых, оживил в наши дни искусство литографии и в последнее время дал сильные и яркие гравюры. Не говорю уже о его работе маслом, о его декорациях и скульптуре. Изучение оставленного им – долг всех, для кого русское искусство - живая и близкая стихия», – писал заслуженный деятель искусств РСФСР Д. И. Митрохин.

Материал подготовил М. В. Проценко, старший научный сотрудник художественного отдела, хранитель экспозиции Картинной галереи.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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