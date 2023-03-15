Культура

Концерт органной музыки из цикла «Весенняя фантазия» пройдет в Пскове

Концерт органной музыки из цикла «Весенняя фантазия» пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 25 марта в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали организаторы концерта.

В концерте принимает участие молодая и талантливая органистка, студентка Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Анна Кириллова.

В органном концерте «Весенняя фантазия» прозвучат музыкальные произведения XVII-XXI веков: немецких композиторов эпохи барокко Николауса Брунса и Иоганна Себастьяна Баха, симфонистов немца Иоганна Баптиста Йозефа Максимилиана Регера, французов Шарля Мари Видора и Луи Виктора Жюля Вьерна, а также знаменитого современного немецкого органиста и композитора Ханса-Андре Штамма. Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох.

Посетить концерты можно по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, их получают непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53. Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове (Псков, улица Плехановский Посад, 64).