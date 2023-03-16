V Международный конкурс краеведов стартовал в Пскове

Стартовал V Международный конкурс краеведов, работающих с молодежью, сообщил Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале «Архивный документ».
К участию в нем приглашаются учителя школ, педагоги дополнительного образования, в том числе Домов детского творчества, музыкальных школ, школ искусств, работники учреждений культуры, представители некоммерческого сектора.
Конкурс пройдет в три этапа:
В каждом федеральном округе определят по три победителя. Среди финалистов будет распределен призовой фонд. Церемония награждения состоится осенью 2023 года в рамках краеведческого фестиваля.
Подать заявку для участия в конкурсе и познакомиться с положением можно по ссылке.
Организаторами выступают Российское историческое общество и фонд «История Отечества».