Культура

Пятая научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» завершила работу в Изборске

Пятая научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» завершила работу в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Второй день конференции начался с презентации сайта проекта «Планета Русь», основная идея которого — донести до зрителя красоту и величие России. Президент АНО «Переправа», Александр Нотин напомнил, что проект «Планета Русь» буквально вырос из Священного Холма, который построили и освятили в 2007 году.

Темы были самыми разнообразными. Начиная от истории и проблем сельских храмов и заканчивая увековечиванием памяти псковичей, положивших свою жизнь на сохранение, развитие и преумножение русской культуры.

«Мне кажется, что нам стоило бы подумать о том, чтобы создать здесь некий центр притяжения. Для того, чтобы, к примеру, собрать и подтянуть молодежь: студентов и школьников, какие-то общественные организации. Но для начала надо саму Псковскую область собрать. Собрать эти земли, заполнить странички на сайте. Показать храмы, какие-то уже восстановленные, какие-то, возможно, разрушенные. Но все это важно показать и собрать здесь», — подчеркнул он.

Вице-президент «Переправы» Николай Белянцев подробнее рассказал о структуре сайта и отметил, что информацию на него могут добавлять все желающие.

По окончании конференции и в перерывах между заседаниями для гостей музея-заповедника организовали экскурсии по выставке «Непобедимая красота» и по Изборской крепости.

Вэтом году Международная научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» была посвящена 550-летию со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и приурочена к Году педагога и наставника.

Участники конференции представили более 30 докладов, которые станут основной для создания традиционного сборника материалов. Некоторые докладчики участвовали в конференции заочно.