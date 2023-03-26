Культура

Выставка «Родники моей жизни» петербургского художника работает в Пскове

Выставка «Родники моей жизни» художника Николая Глухова (Санкт-Петербург) работает в псковской художественной галерее «Дар». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в галерее.

Фото: художественная галерея «Дар»

«В экспозиции представлены живопись и графика. Пейзажи – главный жанр выставки. Персональные выставки члена Союза художников России Николая Глухова проходили не только в нашей стране, но и за рубежом. Его работы находятся в музее Академии художеств в Санкт-Петербурге, в Абаканской картинной галерее Республики Хакасия, в галерее "Гизелы Фришмут" в Германии, в Китайской национальной библиотеке в Шанхае, а также в частных коллекциях», - рассказали организаторы.

Увидеть экспозицию можно ежедневно с 11:00 до 18:00 (понедельник и вторник - выходные). Адрес: улица Советская, 111.