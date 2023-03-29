Культура

Псковский музей ищет специалиста по культурно-просветительским мероприятиям

В команду Псковского музея-заповедника требуется активный, грамотный специалист по культурно-просветительским мероприятиям военно-патриотического направления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

График: скользящий, пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.

Опыт работы: приветствуется в области культуры и туризма, а законченные курсы экскурсоводов будут преимуществом.

Образование: высшее профессиональное образование (гуманитарное, историческое, культура и искусство).

Приоритет в работе: проведение театрализованных и интерактивных культурно-просветительских программ военной тематики.

Место работы: Псковский кремль, Покровская башня, Варлаамовский угол.

Обязанности:

проведение интерактивных и театрализованных программ, в соответствии с нормами и учетом режимов работы;

разработка новых культурно-просветительских мероприятий Музея;

разработка интерактивных пространств;

дежурство по отделу в соответствии с установленным графиком;

проведение экскурсий на объектах Музея;

совершенствование форм и методов проведения экскурсии.

Условия:

оформление по ТК РФ, ежегодный оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, оплачиваемый больничный;

полный рабочий день;

заработная плата: при собеседовании.

Направляя резюме, кандидат подтверждает свое согласие на обработку персональных данных ФГБУК «Псковский музей-заповедник». Резюме с указанием вакансии призывают выслать на электронный адрес: mus.pedagogycenter@mail.ru.