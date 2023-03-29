Псковский музей ищет специалиста по культурно-просветительским мероприятиям

В команду Псковского музея-заповедника требуется активный, грамотный специалист по культурно-просветительским мероприятиям военно-патриотического направления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника
Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
График: скользящий, пятидневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00.
Опыт работы: приветствуется в области культуры и туризма, а законченные курсы экскурсоводов будут преимуществом.
Образование: высшее профессиональное образование (гуманитарное, историческое, культура и искусство).
Приоритет в работе: проведение театрализованных и интерактивных культурно-просветительских программ военной тематики.
Место работы: Псковский кремль, Покровская башня, Варлаамовский угол.
Обязанности:
Условия:
Направляя резюме, кандидат подтверждает свое согласие на обработку персональных данных ФГБУК «Псковский музей-заповедник». Резюме с указанием вакансии призывают выслать на электронный адрес: mus.pedagogycenter@mail.ru.