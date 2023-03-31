Культура

Прослушивания для набора в Псковский большой детский хор пройдут в областном центре

Конкурсные прослушивания детей для набора в Псковский большой детский хор пройдут в Пскове 20 апреля и 15 мая с 17.00 до 20.00. К участию приглашаются юные исполнители в возрасте от 5 до 14 лет. Прослушивания будут проходить на улице Советской, 21. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Художественный руководитель и главный дирижер Псковского большого детского хора — диакон Александр Амерханов.

«Большой детский хор создается с целью развития творческого потенциала каждого ребенка. Наша задача — развить детишек и влюбить их в пение. Особенность проекта в том, что преподавать детям музыкальные дисциплины будут преимущественно московские специалисты в области вокала, сольфеджио и хорового пения», — отметила директор Псковского большого детского хора Оксана Амерханова. Она подчеркнула, что жители Псковской области очень активно интересуются проектом и планируют приехать на прослушивание.

Занятия будут проводить два-три раза неделю, будут сформированы утренние и вечерние группы.

Данный проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона.