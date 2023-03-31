Культура

Уроженка Пскова сыграла роль бывшей жены Бориса Дергачёва в комедии «Друг на час»

Уроженка Пскова Марина Васильева сыграла роль бывшей жены актера Бориса Дергачева в комедии «Друг на час» на ТНТ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе телеканала.

Фото здесь и далее: пресс-служба телеканала ТНТ

«17 апреля на телеканале ТНТ выходит комедия "Друг на час" – проект компании 1-2-3 Production, ставший триумфатором фестиваля "Пилот" в 2022 году. История о сердобольном пенсионере и инфантильном стартапере, которые отправляются во все тяжкие, чтобы заработать деньги и полюбить жизнь, обещает удивлять нестандартным сюжетом и мощным актёрским дуэтом Бориса Дергачёва и Сергея Шакурова», - рассказали на телеканале.

«Друг на час» получил приз зрительских симпатий на фестивале «Пилот» в 2022 году. Первые зрители особенно отмечали актёрский дуэт Сергея Шакурова и Бориса Дергачёва, нетривиальный подход к тонкой теме одиночества и дружбы, а также свежие визуальные решения. Отмечается и юмор сериала: в довольно серьезных темах часто звучит с острой иронией и легкой насмешкой, но после всегда оставляет оптимистическое послевкусие.

Над созданием проекта работала команда, запустившая такие хиты, как «Отпуск» и «Идеальная семья». Шоураннером сериала выступил Эмиль Никогосян («Чемпионы», «Идеальная семья»), который написал сценарий в соавторстве с Александром Маркиным («Чемпионы», «Идеальная семья»). Режиссёр-постановщик проекта – Александр Бойков, работавший над сериалом «Отпуск». Производством проекта занимались компания 1-2-3 Production и телеканал ТНТ, продюсеры: Иван Голомовзюк, Елена Торчинская, Тина Канделаки и Аркадий Водахов.

Роль бывшей жены Лехи (Борис Дергачев) исполнила актриса Марина Васильева. Она известна по таким проектам как «Нелюбовь», «Топи», «Общага».

«Участвовать в проекте я согласился, в том числе, из-за людей. Режиссер и шоураннер Эмиль Никогосян, мои партнеры Сергей Каюмович Шакуров и Мариночка Васильева. С таким составом вообще не страшно, и даже плохой сценарий станет хорошим. Но нам со сценарием изначально сильно повезло. В первую очередь, это сериал о том, как люди могут коммуницировать друг с другом. Как общаются внутри семьи, как общаются друзья. Он про понимание друг друга», - заметил исполнитель главной роли Борис Дергачёв.

Также в актёрский состав «Друга на час» вошли Елена Валюшкина, Егор Корешков, Виктор Бычков, Михаил Кремер, Павел Деревянко Александра Велескевич, Фёдор Лавров и другие.

«В какой-то момент я в реальности столкнулся с тем, что существует такая услуга – "друг на час". Я сидел в кафе и стал случайным свидетелем подобной встречи, ну и, конечно, слегка подслушал разговор. Через какое-то время родился персонаж: развесёлый и жизнерадостный прожигатель жизни, который встречается с одинокими людьми в барах, слушает их истории, ест, пьет за их счёт, да ещё и деньги сверху получает. Я написал эту историю, но ей как будто чего-то не хватало. А после беседы с отцом, который как раз выходил на пенсию и не представлял, что ему там делать, я понял, какой нам нужен герой. Так в "Друге на час" появился Сергеич - строгий, требовательный, временами весёлый и жизнерадостный, но затем вновь уставший и злой. И благодаря этой палитре качеств и чувств за Николаем Сергеевичем всегда интересно наблюдать, - рассказал шоураннер проекта Эмиль Никогосян.

Комедия «Друг на час» – с 17 апреля в 21:00 на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Марина Васильева родилась 2 августа 1993 года в Пскове. С детства занималась в театральном кружке, училась в Псковском педагогическом комплексе на театральном отделении. В 2015 году окончила курс Брусникина в Школе-студии МХАТ. В 2014 году дебютировала в драме Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут» вместе с Александрой Бортич, а в 2017 сыграла у Андрея Звягинцева в «Нелюбви».