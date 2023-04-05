Культура

Встреча с реставратором пройдет в Картинной галерее Пскова

В рамках новой культурно-образовательной программы «Благая весть весны» пройдет встреча с художником-реставратором станковой и темперной живописи Михаилом Владыкиным в Картинной галерее Псковского музея-заповедника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

Михаил Владыкин работает в Псковском музее-заповеднике с 1996 года, за долгие годы своей работы он приложил руку к восстановлению многих шедевров изобразительного искусства и иконописи. В частности, он отреставрировал икону XV века «Богоматерь на троне». Рассказ о проведенной работе с выдающимся памятником древнерусской живописи смогут услышать участники программы.

«Реставратор в музее – больше, чем просто реставратор. Человек, который работает с древними памятниками, должен обладать знаниями техники и технологии материалов живописи и реставрации, физико-химических процессов, происходящих в них, обладать художественным видением, историческими знаниями, пониманием иконографии. Ты работаешь, как врач-терапевт, а иногда – как санитар», – поделился Михаил Владыкин.

Программа «Благая весть весны» познакомит участников с образами праздника Благовещения пресвятой Богородицы, запечатленными в произведениях иконописцев и художников. Кроме этого, участники смогут осмотреть экспозицию Картинной галереи, а также узнать о произведениях великих и малоизвестных мастеров, которые в настоящее время находятся в музейном фондохранилище.

Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (улица Некрасова, 7). Мероприятие пройдет 7 апреля в 19:00. Стоимость: 500 рублей – взрослые, 400 рублей – школьники, студенты, пенсионеры, в том числе по Пушкинской карте.

Купить билет можно по ссылке. Запись и справки по телефону: +78112663311.