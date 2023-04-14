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Культура

Международный книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове

17.04.2023 15:53|ПсковКомментариев: 0

XVIII международный книжный форум «Русский Запад» открылся в Пскове сегодня, 17 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Библиотека всегда рядом с людьми, рядом с обществом, рядом с событиями. Мы должны чувствовать время, поэтому ряд событий будет посвящен патриотической тематике», - сказала генеральный директор библиотеки имени В. Я. Курбатова Вера Павлова о предстоящих событиях форума. 

На конференции обсудили задачи развития книжных форумов и выставок а также из распределения из центров, Москвы и Санкт-Петербурга, в регионы.  

«Особенность этого форума заключается в том, что он создаётся силами местных библиотекарей. Мы живём в непростое время, резко выросли цены производства книг, почти на 30%. И это ещё раз показывает социальную значимость библиотек, которые позволяют бесплатно взять хорошие книги», - отметил генеральный директор ООО «Межрегиональный библиотечный коллектор» Рифат Саразетдинов.

Он добавил, что на форуме будут обсуждаться проблемы дороговизны производства книг, а также перспективы и проблемы развития книгопечатания в области. 

 

В этом году свои новинки представят 25 издательств. Помимо творческих встреч с писателями в рамках форума запланированы также традиционные мероприятия - награждение победителей конкурса «Псковская книга – 2022» и вручение III Цвылевской премии за особые заслуги в области краеведения.

Теги: #библиотека
Источник: Псковская Лента Новостей
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