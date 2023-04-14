О связи Софьи Ковалевской с космосом расскажут гостям мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
23 апреля состоятся следующие мероприятия:
«В воскресенье к нам в музей приезжает кандидат химических наук, член Дома ученых (СПБ) Лариса Николаевна Коста с лекцией о Софье Ковалевской. Приглашаю заинтересованных и интересующихся математикой, астрономией, биографией Софьи Васильевны. Расписание сделали так, чтобы вы смогли, при желании, посетить мобильный планетарий либо до, либо после лекции», - заведующая музеем Светлана Белюкова.