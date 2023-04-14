Культура

О связи Софьи Ковалевской с космосом расскажут гостям мемориального музея-усадьбы

О связи Софьи Ковалевской с космосом расскажут гостям мемориального музея-усадьбы С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

23 апреля состоятся следующие мероприятия:

11.00 - культурно-просветительское мероприятие «Ковалевская и космос» с посещением мобильного планетария (фильм «В глубины Вселенной»),

12.00 - лекция «С. В. Ковалевская - светоч математических и астрофизических наук»,

13.30 - культурно-просветительское мероприятие «Ковалевская и космо» с посещением мобильного планетария (фильм «В глубины Вселенной»).

«В воскресенье к нам в музей приезжает кандидат химических наук, член Дома ученых (СПБ) Лариса Николаевна Коста с лекцией о Софье Ковалевской. Приглашаю заинтересованных и интересующихся математикой, астрономией, биографией Софьи Васильевны. Расписание сделали так, чтобы вы смогли, при желании, посетить мобильный планетарий либо до, либо после лекции», - заведующая музеем Светлана Белюкова.