Культура

От «Описания о человеческом теле» до иллюстраций к книгам Гейченко: библиочтения открыли в «Михайловском»

Научно-практические чтения «Наставникам, хранившим юность нашу...» стартовали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 26 апреля. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эти чтения проходят в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе».

Татьяна видит книги, которые читал Онегин. Из иллюстраций Юрия Игнатьева к роману «Евгений Онегин». Из фондов музея-заповедника

Разговор на конференции идёт о книжных изданиях, призванных благотворно влиять на воспитание и образование молодых людей. Это, в первую очередь, учебная литература, наградные книги, раритеты просветительного и назидательного характера.

В программу чтений включены 12 докладов и сообщений, подготовленных сотрудниками музеев и библиотек из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Пушкинских Гор по итогам исследований различного рода изданий XVII—XX столетий. Так, к примеру, постоянный участник библиовстреч в «Михайловском», кандидат филологических наук, главный хранитель Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН петербурженка Наталья Копанева подготовила к нынешней конференции доклад «О двух экземплярах книги “Годфрида Бидлова Описание о человеческом теле, на галанском печатана во Амстердаме 1690 году“». А ведущий научный сотрудник музейных фондов Пушкинского заповедника Елена Ступина поделится с коллегами и гостями музея своими наблюдениями над книжной иллюстрацией в творчестве выдающегося русского советского графика Василия Звонцова, коллекция работ которого в «Михайловском» по праву считается самая богатой и интересной в России.

В Пушкинском заповеднике планируют, что тексты, подготовленные к выступлениям на чтениях «Наставникам, хранившим юность нашу...», будут доработаны их авторами с учётом вопросов и пожеланий, высказанных в ходе обсуждения, и опубликованы в одном из ближайших номеров музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана». В музее напомнили, что эта серия выходит в свет уже более четверти века, с апреля 1996 года, и на сегодняшний день насчитывает 94 книги.