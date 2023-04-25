Культура

«Правильное кино» покажут в Псковской области в майские праздники

Показы в рамках II Майского фестиваля правильного кино состоятся в музеях Псковской области в майские праздники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Музея Победы.

К кинофоруму присоединятся Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Краеведческий музей города Великие Луки. Показы пройдут в рамках международного проекта «Территория Победы», они будут бесплатны для посетителей музеев.

«Зрителям покажут короткометражные и полнометражные фильмы, посвященные военной истории России, подвигам советских и российских воинов, а также рассказывающие об известных людях, которые внесли заметный вклад в развитие страны», — отметили в Музее Победы.

Киносеансы в рамках фестиваля в регионе стартуют 2 мая в Псковском государственном объединенном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике показом фильма «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС», а 3 мая гости культурной площадки увидят ленту «Художник. Заметки на холсте».