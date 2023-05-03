Культура

Псковская область присоединилась к Всероссийскому кинопроекту «Герои войны - Герои спорта»

Псковская область присоединилась к Всероссийскому кинопроекту «Герои войны - Герои спорта». Он проходит с 27 апреля по 15 мая в 104 образовательных учреждениях Псковской области в рамках направления «Фестиваль спортивного кино» федерального партийного проекта «Детский спорт», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

С первых дней войны весь советский народ поднялся на борьбу с фашизмом. Не могли остаться в стороне и спортсмены. Уже 27 июня 1941 года из спортсменов-добровольцев были сформированы первые отряды отдельной мотострелковой бригады особого назначения. Бригада представляла собой то, что на Западе теперь называют «коммандос». Спортсмены учились минировать шоссейные и железные дороги, стрелять без промаха, бесшумно снимать часовых. Подвиги их останутся в памяти народа.

104 школы Псковской области участвуют во Всероссийском кинопроекте «Герои войны - герои спорта». В программе - 6 фильмов: «Анатолий Зимин. Учитель бега», «Король ринга. Николай Королёв», «Блокадный футбол», «Любовь под грифом секретно», «С мячом в Британию», «Одиннадцать молчаливых мужчин».

Так, в 17 учебных заведениях региона организован показ фильма «Блокадный футбол». Фильм о первом блокадном футбольном матче, который состоялся 31 мая 1942г. на стадионе «Динамо» между командой Н-ского завода, собранной из оставшихся в городе игроков ленинградских клубов «Зенит» и «Спартак», и командой «Динамо». Спортсмены были истощены длительной осадой, в перерыве они даже отказывались садиться, опасаясь, что не смогут подняться. Матч закончился победой «Динамо» со счетом 6:0, игроки уходили с поля обнявшись, помогая друг другу.

«Проект имеет государственное значение и направлен на патриотическое воспитание посредством создания у молодого поколения правильных ориентиров на примере героев спорта. Наша задача – сохранение исторической памяти, распространение знаний о героях нашей страны, в том числе историй жизни легендарных спортсменов и их свершений», - отметила федеральный координатор партпроекта «Детский спорт» Ирина Роднина.

Всероссийский кинопроект реализуется в рамках нового направления «Фестиваль спортивного кино» партпроекта «Детский спорт» при поддержке Минспорта России, федерального проекта «Спорт норма жизни», Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI», спортивной платформы Фонда Росконгресс - «РК-Спорт», Всероссийской федерации школьного спорта, Продюсерского центра «Динамо», Музея Победы и Кинотеатра «Поклонка».

Напомним, новое направление «Фестиваль спортивного кино» запустили в марте 2023 года.