Культура

Художник Михаил Шемякин отмечает 80-летие

80 лет исполнилось художнику Михаилу Шемякину сегодня, 4 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Официально Михаил Шемякин – советский, американский и российский художник. Лауреат Государственной премии Российской Федерации, народный художник Кабардино-Балкарии, народный художник Адыгеи, почётный доктор ряда высших учебных заведений. График, живописец, скульптор, иллюстратор, художник театра. «А неофициально – это художник-эпоха в современном искусстве», – отметили в музее.

В экспозиции Картинной галереи музея в разделе, посвященном искусству второй половины ХХ века демонстрируется работа художника Михаила Шемякина «Фантастический персонаж». На темном фоне предстает фигура в светлых одеждах и такого же цвета головном уборе. В руках красный окорок. Круглое лицо полно забавного лукавства. Работа носит характерный оттенок фантасмагоричности персонажей Шемякина.

Этот персонаж близок героям Гофмана, которые нашли свое место в творчестве художника.

Работа написана в 1964 году. Год, когда в Государственном Эрмитаже 30 марта открылась выставка картин и графики пяти рабочих хозяйственной части – Валерия Кравченко, Олега Лягачева, Владимира Овчинникова, Владимира Уфлянда и Михаила Шемякина. Называлась она «1-я выставка творческих работ художников — работников хозяйственной части Государственного Эрмитажа» и проходила в Растреллиевской галерее Зимнего дворца.

На следующий день 31 марта 1964 года выставка была закрыта по решению партбюро Эрмитажа. Эта выставка стоила поста тогдашнему директору музея Михаилу Артамонову, известному археологу и историку, снятому с должности за «идеологическую недальновидность».

В истории она закрепилась под названием «выставка такелажников».

Работа, датированная 1964 годом раннего периода творчества Шемякина, попала в псковский музей в составе коллекции Архимандрита Алипия Воронова, настоятеля Псково-Печерского монастыря в 1975 г. после его кончины.

Хорошо известно, да и сам художник неоднократно об этом вспоминал, что юные годы его были связаны с этой обителью. Как вспоминает Шемякин, первый раз он оказался в монастыре в 1959 году в возрасте 16 лет. Там произошло его знакомство с отцом Алипием. В начале 60-х годов Михаил Шемякин был послушником этого монастыря, и даже более того - келейником у легендарного отца-наместника. Там он провел около 2-х лет, предполагая принять монашеский постриг. С благословения Алипия Шемякин отбыл в 1971 году в своё вынужденное изгнание из страны.

Жизнь художника связана с постоянными перемещениями между разными странами и без сомнения он впитал в себя их разноплановую культуру, что повлияло на сложение его творческого образного языка.

Родился Михаил Шемякин в Москве. Но большая часть детства прошла в Восточной Германии, где служил его отец. В 1956 году Михаил Шемякин вернулся обратно в СССР, в Ленинград. Он был принят в среднюю художественную школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, где учился с 1957 по 1961 год, откуда был отчислен «за несоответствующее нормам социалистического реализма художественное мировоззрение» и «эстетическое развращение сокурсников».

Известный факт биографии: в связи с его творчеством, никак не вписывающимся в понятия идеологического официального стиля «социалистический реализм», был подвержен принудительному лечению в психиатрической лечебнице.

После изгнания из СССР, мастер жил и работал в Париже, затем в 1981 году перебрался в Нью-Йорк. В 1989 им было принято американское гражданство. Выставлял свои работы он в Европе, США, Бразилии, Японии, Гонконге. Исследования искусства всех времен и культур, начатые в 1960-ые годы, развиваются до коллекции миллионов образов, организованных по тематическим, техническим, историческим и философским категориям

Его врожденная одаренность художникf сплелась с впечатлениями жизни, биографии, тех мест, в которых он жил и работал.

Возвращение творчества Шемякина в посткоммунистическую Россию началось с первой официальной выставки его работ с момента ссылки, в 1989 году после 18 лет изгнания. Позже он продолжал выставляться в России и создавать скульптурные композиции в Санкт-Петербурге: скульптура Петр Первый в Петропавловской крепости, «Жертвам политических репрессий» на берегу Невы напротив тюрьмы Кресты, Архитекторам-Первостроителям Санкт-Петербурга, расположенного в Сампсониевском саду у Сампсониевского собора; Царская прогулка к 300-летию Санкт-Петербурга в Константиновском дворце в Стрельне. В 2001 году открывается его скульптурная композиция «Детям-жертвам пороков взрослых» на Болотной площади в Москве. Монумент «Памяти забытой войны, изменившей ход истории» — памятник, установленный в городе Гусеве, посвященный памяти русских солдат и офицеров, погибших в Гумбинненском сражении 20 августа 1914 года. В Самаре Шемякиным, который был в свое время очень дружен и близок Владимиру Высоцкому, им создан памятник барду.

С 2001 художник активно работает в области театрального искусства: он создал 6 балетов в Санкт-Петербурге, Вильнюсе и Софии.

В 2002-м году в Санкт-Петербурге был создан Фонд художника Михаила Шемякина, впоследствии переименованный в Центр художника Михаила Шемякина для реализации культурных, выставочных, научных, и социальных программ.

В Центре регулярно проходят художественные и научно-исследовательские выставки, лекции, конференции, кинопоказы, конкурсы работ российских и зарубежных художников.

К 80-летию мастера в Центре 26 апреля сего года открылась выставка-инсталляция «Михаил Шемякин. Симфония цвета», большая часть которой представляет собой масштабную инсталляцию. Экспозиция обобщает работу художника над серией «Гербарий», которую он ведет на протяжении последнего десятилетия. Цвет колористического решения вступает во взаимодействие с музыкой, созданной специально под конкретное цветопространство современными авторами, и дополняется разработанными для проекта ароматическими композициями.

Михаил Шемякин всегда работает в широком диапазоне техники, от рисунка до монументальной скульптуры и театра, и кино. Темы его работ также многообразны, от театрального гротеска до метафизических исследований.

«Мощное искусство Шемякина сродни театру, необычному и непредсказуемому. Его истоки где-то в русском фольклоре, в лубке… Каждый персонаж вылеплен из фантазий и тайн…», - так писал Булат Окуджава о творчестве художника, чья работа «Фантастический персонаж» является частью постоянной экспозиции Картинной галереи Псковского музея-заповедника.