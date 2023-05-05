Культура

Обновленную выставку «Победители» открыли в Изборске

Обновленную выставку «Победители» открыли в Никольском захабе Изборской крепости. В этом году выставка дополнилась информацией ещё о пяти героях. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«Выставка рассказывает о довоенном Изборске, о жизни Изборска в военные годы, о наших земляках, не вернувшихся с войны, и о наших ветеранах – Победителях – живых свидетелях трагических событий», - рассказали в музее.

Экспонируется выставка с 2010 года и ежегодно дополняется информацией о новых людях, их уже более ста. В этом году по материалам из личных архивов, которые были предоставлены родственниками, добавлены еще пять героев-победителей, которые воевали за освобождение страны от немецко – фашистских захватчиков.

Выставка «Победители» работает ежедневно в Никольском захабе Изборской крепости, вход бесплатный.