Культура

«Ночь музеев» в Пскове проведут в новом формате

Псковский музей-заповедник традиционно станет участником всероссийской акции «Ночь музеев». Основной темой акции в 2023 году выбран девиз «История и истории». В этом году акция не будет ограничена одним днем: мероприятия будут проходить 19, 20 и 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике.

Основные события начнутся уже 19 мая. В 18:00 в музейной мастерской Палат у Сокольей башни стартует программа для родителей с детьми с различными мастер-классами, живым фольклорным пением и народными играми для всей семьи. Купить билет можно здесь.

В 20:30 гостей будет ждать уникальная интерактивная экскурсия по залам Поганкиных палат, в ходе которой участники посетят специальную тематическую выставку о жизни купца Поганкина, совершат путешествие по залам Картинной галереи и насладятся живой музыкой на концерте. Билеты продают тут.

А в 23:00 начнется уникальная ночная экскурсия «Истории Пскова под звездным небом», участники которой под покровом ночи пройдут по самой древней части города от Поганкиных палат до Кремля и узнают, как знакомые всем места назывались много сотен лет назад и с именами каких известных личностей они связаны. Билет можно приобрести по ссылке.

Как отметили в музее-заповеднике, украшением ночи станет джазовый концерт под открытым небом во дворе Поганкиных палат, который состоится 20 мая в 20:00 в рамках проекта «Галерея-Джаз». Атмосферу музыкальной свободы и импровизации создаст джазовый пианист Сергей Шишков при участии известных музыкантов Санкт-Петербурга. Купить билет.

Завершится цикл мероприятий ночи концертом «Салонная музыка», который начнется 21 мая в 13:00 в Приказной палате Псковского кремля. Это будет дебютный концерт фортепианного дуэта Марии Трофимовой и Ивана Колбашова, которые выступят с уникальной программой. Билеты здесь.

Запись на мероприятия и справки по телефонам: