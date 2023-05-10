«Изборская палата» закроется на ремонт с 11 мая

«Изборская палата Русской словесности и православной веры» будет недоступна для посещения с 11 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Изборском музее-заповеднике.
Фото: Изборский музей-заповедник
«Связано это с ремонтными работами, которые будут проводиться во флигеле дома купца Анисимова. О возобновлении работы экспозиции сообщим дополнительно», - рассказали в музее-заповеднике.
В учреждении напомнили, что идея оформления «Изборской палаты» принадлежала самому художнику Петру Оссовскому. Он отмечал, что это место, где выставлены картины, говорящие о духовности и древности Изборска.
Экспозиция начала свою работу в 2012 году в восстановленном флигеле дома купца Анисимова, который в прошлые века выполнял функции хозяйственной пристройки.