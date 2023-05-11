Культура

Акция «Ночь музеев» пройдет в Псковской области

Филиалы Псковского музея-заповедника также присоединятся к всероссийской акции «Ночь музеев». Музеи-усадьбы С. В. Ковалевской, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, а также Музей истории города Печоры будут ждать гостей 20 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

События в музее-усадьбе С. В. Ковалевской начнутся в 14:30. Ночь откроется экскурсией по выставке «Полибинский парк: красота и вдохновение» и мастер-классом «Язык цветов». Продолжит Ночь концерт хореографического коллектива «Балет для всех» Дома культуры Великих Лук. Также посетителей ждет рассказ о Софье Ковалевской как о театральном критике и об истории Санкт-Петербургского государственного академического театра оперы и балета имени М. П. Мусоргского.

«Ночь музеев» в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова стартует в 16:00. Главным событием Ночи станет большой концерт в усадьбе Вечаша. Свою программу «Времена года» представит ансамбль «Традиция» (Фрязино, Московская область), концерт продолжат студенты Псковского областного колледжа искусств с литературно-музыкальной композицией «Русалка». Завершится вечер открытием новой выставки Валентина Плискина «В глубь России, в глубь веков», которая познакомит с избранными работами автора в технике резьбы по дереву.

В музее-усадьбе М. П. Мусоргского в 18:00 Ночь откроет литературно-музыкальная программа, посвященная 150-летию С. Рахманинова. Посетители познакомятся с наследием композитора, узнают о его влиянии на современную массовую культуру и о том, как повлияла музыка М. П. Мусоргского на творчество С. Рахманинова. Далее состоится концерт «Родные просторы». В программе – народная музыка, произведения русских композиторов, избранные вокальные арии. Завершится мероприятие открытием фотовыставки «Чудные мгновения» Любови Быстровой.

Музей истории города Печоры начнет принимать гостей с 18:00. Первым событием Ночи станет интерактивная программа «Во что играли наши дети» – это не только экскурс в историю русских народных игр, но и серия практических активных занятий для людей разных возрастов. Помимо этого, посетили смогут познакомиться с постоянными экспозициями музея, рассказывающими об истории Печор и роли Псково-Печерского Свято-Успенского монастыря в становлении и развитии города. Продолжится Ночь концертом в музейном саду.

Купить билет можно по ссылке.

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