Культура

Итоговый показ по классическому танцу прошёл в Псковском колледже искусств

Итоговый экзамен по классическому танцу сдали студенты специализации «Хореографическое творчество» Псковского колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (класс преподавателя Юлии Филипповой, концертмейстер - Елена Григорьева). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Главная тема показа этого учебного года – создание образа прекрасной дамы, который прослеживался бы в сочиненных студентами комбинациях экзерсиса у станка и на середине зала, а также в индивидуальных постановках», – рассказали в колледже.

В постановке приняли участие музыканты фолк-рок группы «Вольный ветер» Эдуард и Кристина Гуленковы, Андрей Мишенцев (перкуссия), образцовый коллектив студия классического танца «Щелкунчик» имени Л. Изотовой.

«Напомним, что традиция преклонения перед образом прекрасной дамы зародилась во французской провинции Прованс. Культ прекрасной дамы находил многоликое воплощение в творчестве великих мастеров, перекликаясь с поэтическим осмыслением вечной женственности», - добавили в колледже.

Одним из ярчайших примеров хореографического воплощения образа прекрасной дамы на балетной сцене является балет Александра Глазунова «Раймонда».