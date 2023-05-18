Культура

Выставку-событие в художественной жизни России развернули в «Михайловском»

Большая выставка «Борис Диодоров. Друзья и ученики» развёрнута в мемориальной усадьбе «Петровское» в составе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию вошло более ста пятидесяти произведений изобразительного искусства из фондовых коллекций Пушкинского заповедника. По мнению ряда экспертов, эту экспозицию можно считать значительным событием в художественной жизни не только региона, но и России.

Борис Диодоров. Из иллюстраций к повести Льва Толстого «Юность» (2013). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Тема выставки — художественное прочтение произведений русской и зарубежной литературы: как классических, так и современных поэтических и прозаических сочинений.

Как рассказала хранитель усадьбы Ганнибалов, кандидат филологических наук Любовь Козмина, открывают экспозицию офорты всемирно известного иллюстратора, народного художника России, лауреата чуть ли не всех отечественных и зарубежных премий в области книжного искусства, профессора Бориса Диодорова. Это иллюстрации мастера к трилогии Льва Толстого «Детство. Отрочество. Юность» и к его так называемым народным рассказам, а также к поэтическим произведениям Александра Пушкина («Сказка о рыбаке и рыбке») и Ивана Тургенева («Песнь души»). Не обошли создатели экспозиции и прославившую Диодорова на весь мир его «андерсеновскую линию» — на выставке можно увидеть персонежей многих и многих сказок великого датчанина.

Ася Шеварова. Тугилово. Имение Берестовых. Из иллюстраций к повести Александра Пушкина «Барышня-крестьянка» (2019). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

«Отдельный раздел выставки посвящён кругу именитых друзей Диодорова, чьи работы входят в коллекции ведущих музеев страны — Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств имени Пушкина, Русского музея, Эрмитажа и, конечно, нашего “Михайловского“. Это изумительные по своему содержанию книжные иллюстрации академиков Российской академии художеств — Сергея Бархина к знаменитым “Кентерберийским рассказам“ английского поэта XIV века Джеффри Чосера и Николая Воронкова к трогательно лирической повести Гавриила Троепольского “Белый Бим Чёрное ухо“», — отметила Любовь Козмина.

Представлены в экспозиции и офорты Юрия Селиверстова, и цветные ксилографии Владимира Носкова, а также графика Сергея Юкина, Олега Яхнина, Екатерины Рябининой, многих других друзей и учеников выдающегося мастера.

Олег Яхнин. Из иллюстраций к рассказу Александра Грина «Она» (1978). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском» напомнили, что Борис Диодоров — давний друг и соратник музея-заповедника и его нынешнего директора Георгия Василевича. Впервые же будущий мастер приехал в псковские пушкинские места ещё в 1958 году, будучи студентом Московского художественного института имени В. И. Сурикова. С тех пор Борис Аркадьевич неоднократно бывал в музее, представлял здесь свои работы, стоял у истоков традиции художественных практик студентов-иллюстраторов в Святогорье. В 2022 году Борис Диодоров в честь празднования столетия со дня послереволюционного возрождения Пушкинского заповедника сделал музею щедрый подарок: передал в фонды учреждения около двухсот работ — как собственных, так и других авторов. Именно эти произведения, по большей части, и представлены сейчас в выставочном пространстве мемориальной усадьбы Ганнибалов, конкретизировали в учреждении.

Планируется, что выставка «Борис Диодоров. Друзья и ученики» будет доступна для посетителей до конца текущего года. Билет на неё, особо отметили в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», можно оплатить в том числе и Пушкинской картой.