Культура

Псковский музей-заповедник будет сотрудничать с Коломенским

В рамках всероссийской научно-практической конференции «100 лет музею-заповеднику в Коломенском. Вне границ времен» Псковский музей-заповедник и музей-заповедник «Коломенское» подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Документ предусматривает широкие возможности для взаимодействия по различным направлениям деятельности музеев, а также по организации разнообразных проектов. Соглашение подписали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и директор музея-заповедника «Коломенское» Марина Люльчук.

Договоренности между двумя музеями закладывают основу для обмена опытом по решению актуальных вопросов содержания и развития музеев-заповедников. Об этом в рамках конференции рассказала Светлана Мельникова, опираясь на опыт работы в трех музеях-заповедниках.

«Она обратила особое внимание на проблему разрушения исторического облика древних городов, постоянно увеличивающуюся антропогенную нагрузку на музейные объекты, особенности организации экскурсионного обслуживания, продажи сувенирной продукции. А самое главное – проблему восприятия посетителями музея-заповедника как единого пространства, со своими правилами и заповедями. По всем этим направлениям есть успешные наработки, которыми псковские музейщики готовы делиться с коллегами», - уточнили в пресс-службе.