Сегодня чествуют русского композитора Модеста Мусоргского

21 марта 1839 года родился русский композитор, член творческого содружества «Могучая кучка» Модест Мусоргский.

Модест Мусоргский родился семье коллежского советника в Псковской губернии. До десяти лет будущий композитор получал домашнее образование. Начав заниматься музыкой в раннем детстве под руководством матери, к семи годам он уже играл небольшие сочинения Ференца Листа.

С 1849 года он учился в Санкт-Петербурге в гимназии Петришуле, затем поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков. Одновременно брал уроки игры на фортепиано у одного из лучших педагогов столицы – Антона Герке. Свое первое сочинение – пьесу для фортепиано Porte-enseigne polka (полька «Подпрапорщик») – Модест Мусоргский посвятил одноклассникам.

После выпуска в 1856 году юноша был зачислен в гвардейский Преображенский полк. Здесь он познакомился с музыкантами Александром Бородиным и Александром Даргомыжским, а через них – с Милием Балакиревым, который стал учителем и наставником начинающего композитора. Под его руководством Мусоргский серьёзно изучал теорию музыки: анализировал гармонию, форму и инструментовку в сочинениях признанных мастеров.

Позднее Милий Балакирев объединил вокруг себя нескольких талантливых композиторов, создав музыкальное содружество, сегодня известное как «Могучая кучка». Кроме Балакирева и Мусоргского в него входили Александр Бородин, Цезарь Кюи и Николай Римский-Корсаков. Идейным вдохновителем и основным немузыкальным консультантом был художественный критик и литератор Владимир Стасов. Участники кружка считали себя наследниками традиций Михаила Глинки и видели свою цель в воплощении русской национальной идеи в музыке.

В мае 1858 года Модест Мусоргский подал в отставку и перешел на гражданскую службу, работал в Главном инженерном управлении, в Министерстве государственных имуществ и в Государственном контроле.

В конце 1850-х – начале 1860-х годов композитор много экспериментировал и брался за разные жанры: создал несколько романсов, пьес, переложений Людвига ван Бетховена, а также работал над своей первой оперой «Эдип в Афинах», которую так и не закончил.

Следующим большим замыслом композитора стала опера по роману Гюстава Флобера «Саламбо» (1863), ее он также не дописал. Музыкальные фрагменты из этого сочинения Мусоргский использовал в своём первом завершённом крупном произведении – опере «Борис Годунов».

При написании либретто композитор обращался не только к одноименной трагедии Александра Пушкина, но и к «Истории государства Российского» Николая Карамзина. Первая версия оперы, представленная в Дирекцию императорских театров в 1870 году, была отклонена из-за отсутствия женской партии и сложности речитативов. После доработки в 1874 году состоялась премьера «Бориса Годунова» на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Произведение было новаторским для своего времени и разрушило сложившиеся представления об оперном спектакле. Русский народ в «Борисе Годунове» предстал как сила, влияющая на ход истории, что вывело на первый план остросоциальную идею непримиримости интересов народа и царской власти. Опера была подвергнута цензуре и с 1876 года ставилась в сокращённом варианте.

Сюжет, представленный в виде психологической драмы, вызвал ожесточённые споры среди критиков. Композитор тяжело переживал тот факт, что с разгромной рецензией выступил в том числе Цезарь Кюи – его друг по «Могучей кучке».

Во время работы над оперой «Борис Годунов» у Модеста Мусоргского возник грандиозный замысел оперной трилогии, посвящённой судьбам русского народа в переломные моменты истории. Сюжет для первого произведения, народной музыкальной драмы «Хованщина», предложил Владимир Стасов. Тогда же композитор начал собирать материал для следующей оперы цикла – «Пугачёвщины», которая так и осталась в замыслах.

В «Хованщине» автор использовал переработанные народные мотивы и фрагменты народных песен. Работа шла очень медленно, так как Мусоргский по несколько раз переписывал уже готовые сцены. Начав работу над «Хованщиной» в 1873 году, он почти закончил её к середине 1880 года – не было только финала и инструментовки. Однако завершил оперу Николай Римский-Корсаков – уже после смерти Модеста Мусоргского.

Композитор скончался 16 марта 1881 года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Музыка Мусоргского оказала большое влияние на все последующие поколения композиторов, включая Клода Дебюсси, Мориса Равеля, Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова и других. Его новаторская интерпретация мелодий и гармония предвосхитили некоторые направления в музыке XX века.

