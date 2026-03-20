Вдохновлённые «Михайловским»: молодёжные «Пушкинские чтения» прошли в Татарстане

В городе Набережные Челны (Республика Татарстан), в Лицее № 78 имени А.С. Пушкина, состоялся XVIII Всероссийский открытый творческий конкурс «Пушкинские чтения», инициированный Государственным музеем-заповедником «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее со ссылкой на информацию, поступившую из учебного заведения, в слёте творческих одарённых детей участвовали воспитанники 36 образовательных учреждений Набережных Челнов, а также молодые люди из 46 других городов и районов Республики Татарстан. «К нам приехали 387 гостей, — рассказали в лицее.

Одно из многих мгновений конкурса «Пушкинские чтения». Фото: Лицей № 78 имени А.С. Пушкина, Набережные Челны

«Пушкинские чтения» открыли спектаклем, в основу которого были взяты пушкинские «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Далее работа форума шла по секциям: «Научно-исследовательские (проектные) работы», «Доклады, научные статьи», «Творческие проекты», «Эссе», «Проба пера: стихи собственного сочинения», «Сценическое искусство», конкурс компьютерного творчества «Пушкин и его эпоха»; для педагогов в рамках «Пушкинских чтений» были организованы мастер-классы. «Все участники конкурса представили интересные, глубокие работы, а некоторые даже поразили своим нестандартным подходом в исследовании творчества А.С. Пушкина», — рассказали непосредственные организаторы слёта.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» подчеркнули, что лицеисты из Набережных Челнов и их наставники — давние друзья и помощники музея, его соратники в работе по сохранению и преумножению памяти о поэте, неутомимые пропагандисты его творческого наследия. Они — частые и желанные гости в Святогорье: отряды доброхотов из лицея № 78 принимают в Пушкинском заповеднике уже более 35 лет.