Культура

Письмо жене погибшего солдата передали в дар Псковскому музею-заповеднику

Письмо с фронта, датированное 1941 годом, передали в дар Псковскому музею-заповеднику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«В Псковский музей-заповедник обратилась Любовь Чернышева, которая, исполняя волю своей подруги, передала письмо с фронта, датированное 1941 годом. Весточка из партизанского отряда предназначалась матери подруги. В письме содержалась печальная весть о смерти мужа и отца», - пояснили в музее-заповеднике.

Любовь Чернышева рассказала, что ее подруга Светлана Павлова (Богданова) родилась в Пскове 7 июня 1941 года. Ее отец Устин Богданов во время Великой Отечественной войны ушел в партизаны. Но уже в сентябре 1941 года был тяжело ранен и умер от заражения крови.

Письмо написала однополчанка Устина Богданова. Она сообщила, что боец подорвался на мине, выполняя боевое задание в тылу врага. Его похоронили вместе с двумя партизанами в братской могиле. Обращаясь к жене погибшего солдата, автор письма завещала рассказать дочери о том, что ее отец «был партизаном Великой Отечественной войны и погиб в борьбе за нашу Родину».

Вместе с письмом в дар музею были переданы свидетельства о рождении супруги и дочери Устина Богданова, фотография его жены. Принимая документы, генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поблагодарила дарительницу за неравнодушное и трепетное отношение к просьбе подруги.

«Я убеждена, что за каждым документом и фотографией Великой Отечественной войны скрываются интересные истории и судьбы людей, которые своим трудом, ратным подвигом на полях сражений или в тылу ковали победу, – подчеркнула Светлана Мельникова. – И наш долг помнить об этом, собирать свидетельства этих подвигов и доносить историческую правду до наших граждан».