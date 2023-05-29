Культура

Пороховой погреб Псковского кремля приспособят под современное использование до декабря

Пороховой погреб Псковского кремля приспособят под современное использование до декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В организации отметили, что в настоящее время на объекте культурного наследия федерального значения «Стены» XII-XIX веков» («Пороховой погреб»), входящем в состав ансамбля Кремля, проводятся работы по его сохранению (ремонт, реставрация и приспособление для современного использования).

В рамках данных работ предусматриваются:

демонтаж существующей отделки цокольного этажа;

биоцидная обработка стен цокольного этажа;

устройство нового штукатурного слоя «под рукавицу» стен и сводов цокольного этажа;

частичный демонтаж полов цокольного этажа для прокладки коммуникаций;

устройство фундамента под насосную станцию;

демонтаж чистового покрытия полов цокольного этажа;

установка дверных заполнений;

устройство перегородок;

устройство полов первого этажа по лагам;

устройство потолков;

ремонт и отделка внутренних лестниц, устройство ограждений.

Завершение ремонтных работ планируется в декабре 2023 года.