Пороховой погреб Псковского кремля приспособят под современное использование до декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
В организации отметили, что в настоящее время на объекте культурного наследия федерального значения «Стены» XII-XIX веков» («Пороховой погреб»), входящем в состав ансамбля Кремля, проводятся работы по его сохранению (ремонт, реставрация и приспособление для современного использования).
В рамках данных работ предусматриваются:
Завершение ремонтных работ планируется в декабре 2023 года.