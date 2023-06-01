Культура

Жители и гости Пскова смогут бесплатно посетить музей-квартиру Спегальского 3 июня

3 июня исполняется 114 лет со дня рождения известного псковского архитектора, реставратора, художника Юрия Спегальского (1909–1969). В этот день жители и гости Пскова смогут абсолютно бесплатно посетить мемориальный музей-квартиру Ю. П. Спегальского, где жил и творил выдающийся архитектор-реставратор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В 15:30 состоится сборная экскурсия по музею-квартире, в ходе которой посетители смогут увидеть подлинную обстановку квартиры мастера, его рабочие инструменты, чертежи и макеты. Также там сейчас находится выставка «Четыре золотые буквы «С». Золотой век псковской реставрации», посвященная послевоенному восстановлению памятников архитектуры Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период, в числе которых был и Юрий Спегальский.

Музей-квартира находится по адресу: Псков, Октябрьский проспект, дом №14, квартира №74.

Обязательна предварительная запись на экскурсию по телефонам: +78112663311 или +78112728695.