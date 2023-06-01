Культура

Псковскому памятнику «Пушкин и крестьянка» исполнилось 40 лет

40 лет исполнилось памятнику «Пушкин и крестьянка» в Летнем саду Пскова сегодня, 3 июня.

Его открыли 3 июня 1983 года в рамках XVII Всесоюзного Пушкинского праздника поэзии.

Памятник носит официальное название «Пушкин и крестьянка», но известен он больше как «Пушкин и няня». Авторы памятника: скульптор Олег Комов, архитекторы Михаил Константинов и Петр Бутенко. Отлит из бронзы на Мытищинском заводе художественного литья. Высота скульптурной композиции составила 3 метра 15 сантиметров, постамента – 1 метр 60 сантиметров, сообщает электронная библиотека «Псковиана».

Напомним, что имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина неразрывно связано с Псковским краем. Более 100 произведений создано поэтом на псковской земле. В их числе - четвертая глава «Евгения Онегина», «Борис Годунов», «Цыганы», сказки. Предположительно, Пушкин не менее 17 раз приезжал в Псков, прожив здесь в общей сложности 77 дней. Поэт бывал на территории Кремля, в Троицком соборе, в здании старой почты. Известно впечатление, которое произвел на него губернский город: «Ветхий город Ольгин». Память о пребывании А. С. Пушкина в Пскове в дореволюционный период была увековечена в названии улицы: в 1899 году улица Садовая была переименована в улицу Пушкина.