Культура

На иврите, литовском, латышском, армянском языках прозвучали стихи Пушкина в Бугрово

Представители национальных объединений Псковской области побывали в Пушкинских Горах в рамках культурно-просветительского проекта «Дорога к Пушкину – наша общая дорога!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном центре народного творчества.

Видео: Псковский областной центр народного творчества

Программа мероприятия началась с посещения Святогорского мужского монастыря, где все желающие возложили цветы на могилу А. С. Пушкина.

Дети отправились в Бугрово, где поиграли в русские народные игры, а также написали письмо пером и чернилами. Взрослым представилась возможность посетить выставку «А у нас в Михайловском», посвященную 120-летию со дня рождения легендарного хранителя музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Семена Гейченко.

Руководители региональных национальных объединений приняли участие в богослужении на могиле поэта.

В музейном комплексе «Бугрово» диаспоры стали участниками фольклорной программы «Деревенский Пушкин». Дети и взрослые окунулись в атмосферу псковской деревни пушкинского времени, узнали о быте крестьян, учились мять и трепать лен, посетили бугровскую мельницу, послушали псковские народные сказки.

Ключевым моментом поездки стала программа Псковского областного центра народного творчества «Читаем Пушкина». В Зеленом театре в Бугрово представители региональных диаспор исполнили произведения Пушкина на иврите, литовском, латышском, армянском языках. Также прозвучала песня на сетуском языке.

Участие в мероприятии приняли более 70 представителей национальных общественных объединений из Пскова, Псковского, Островского и Печорского районов.