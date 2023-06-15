Культура

Интерактивные площадки организуют на фестивале «Довмонт Псковский»

Интерактивные площадки организуют на фестивале «Довмонт Псковский» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Музей подробнее рассказал про интерактивные площадки, «которые будут интересны прекрасным дамам». Псковичи смогут поучаствовать в следующих мастер-классах:

«Средневековая кухня»

Какие продукты идут в традиционную средневековую похлебку? Как сделать из средневековой репы, блюдо для всей семьи? На площадке «Средневековая кухня» участники узнают о способах приготовления классических блюд XI–XV вв., способах обработки продуктов и особенных приправах эпохи классического средневековья.

«Вязание иглой»

Мастер-класс познакомит с древнейшей текстильной технологией, практически ушедшей из современной цивилизации. На площадке мастер-класса псковичи смогут попробовать свои силы в вязании иглой, освоить один из стилей, познакомиться с его характерными особенностями и унести с собой изделие, связанное своими руками.

«Ткачество на бердо»

В ходе мастер-класса участники узнают о техниках ткачества на бердо, о подручных материалах, используемых в этом занятии, научатся пользоваться ткацким инвентарем, попробуют изготовить пояс или повязку на голову («очелье») своими руками.

«Древнерусская письменность»

На площадке участники узнают об особенностях древнерусского алфавита, правилах написания букв эпохи князя Довмонта и даже смогут попробовать написать письмо своему милому, пока тот «отстаивает границы нашего града стольного в боях реконструкторских».

«Изготовление бусин из стекла»

Изготовление стеклянных бусин является одним из самых древних видов искусства, ему около 30 тысяч лет. На фестивале гости смогут попробовать себя в этом деле и изготовить оригинальный сувенир на память.

«Красильня»

Наши предки в «Красильнях» обрабатывали и расписывали различные ткани. На фестивале гости смогут добавить красок в свою жизнь, посетив средневековую красильню и узнав секреты этого необычного ремесла.

Поучаствовать в этих увлекательных средневековых активностях можно, купив билет на фестиваль «Довмонт Псковский» по ссылке.