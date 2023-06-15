Интерактивные площадки организуют на фестивале «Довмонт Псковский» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Музей подробнее рассказал про интерактивные площадки, «которые будут интересны прекрасным дамам». Псковичи смогут поучаствовать в следующих мастер-классах:
Какие продукты идут в традиционную средневековую похлебку? Как сделать из средневековой репы, блюдо для всей семьи? На площадке «Средневековая кухня» участники узнают о способах приготовления классических блюд XI–XV вв., способах обработки продуктов и особенных приправах эпохи классического средневековья.
Мастер-класс познакомит с древнейшей текстильной технологией, практически ушедшей из современной цивилизации. На площадке мастер-класса псковичи смогут попробовать свои силы в вязании иглой, освоить один из стилей, познакомиться с его характерными особенностями и унести с собой изделие, связанное своими руками.
В ходе мастер-класса участники узнают о техниках ткачества на бердо, о подручных материалах, используемых в этом занятии, научатся пользоваться ткацким инвентарем, попробуют изготовить пояс или повязку на голову («очелье») своими руками.
На площадке участники узнают об особенностях древнерусского алфавита, правилах написания букв эпохи князя Довмонта и даже смогут попробовать написать письмо своему милому, пока тот «отстаивает границы нашего града стольного в боях реконструкторских».
Изготовление стеклянных бусин является одним из самых древних видов искусства, ему около 30 тысяч лет. На фестивале гости смогут попробовать себя в этом деле и изготовить оригинальный сувенир на память.
Наши предки в «Красильнях» обрабатывали и расписывали различные ткани. На фестивале гости смогут добавить красок в свою жизнь, посетив средневековую красильню и узнав секреты этого необычного ремесла.
Поучаствовать в этих увлекательных средневековых активностях можно, купив билет на фестиваль «Довмонт Псковский» по ссылке.