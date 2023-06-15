Культура

Выставка к 225-летию дипломата Горчакова открылась в Изборске

В Изборской крепости состоялось открытие выставки, посвященной 225-летию со дня рождения выдающегося российского государственного деятеля, дипломата Александра Горчакова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Изборском музее-заповеднике, посетители смогут ознакомиться с интереснейшими документами, связанными с жизнью и служением Александра Горчакова на благо Родины, с отзывами о нем великих современников, вспомнить знаменитые цитаты дипломата.

Выставка «Время и служение Александра Михайловича Горчакова» работает на Восточном прясле Изборской крепости. Вход на выставку - по билету в крепость, в том числе и по Пушкинской карте.

Экспозиция подготовлена совместными усилиями Государственного историко-архитектурного природного музея-заповедника «Изборск» и представительства МИД России в Пскове с использованием документов Архива внешней политики Российской Империи и Государственного архива России.

Фото: Изборский музей-заповедник