«Михайловское» приглашает псковичей на лекцию о твердыне Воронической земли

Лекцию «Твердыни Воронической земли. Крепости-форпосты в прошлом и настоящем» прочтёт для псковичей и гостей областного центра научный сотрудник Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных Андрей Васильев. Состоится встреча в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В.Я. Курбатова.

Никита Могилевцев. Городище Воронич (2009). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Город Воронич был центром уезда, который состоял из нескольких губ. В его округе жили крестьяне, ремесленники, ратные люди, которые несли службу — охраняли границы ближайших земель, — рассказывает Андрей Васильев. — Впервые это место упоминается в 1349 году и связано с именем литовского князя Витовта, пытавшегося напасть на Псковские земли. По числу дворов Воронич тогда превосходил и Изборск, и Остров. В XV веке в Ворониче числилось до четырёхсот податных дворов и несколько монастырей. Сохранилось предание о том, что в пригороде и вокруг него было 77 церквей и монастырей. Но войском Стефана Батория в 1581 году окрестности Воронича были весьма разорены, и московские писцы фиксируют здесь полное запустение. Именно после Ливонской войны город Воронич постепенно приходит в упадок и превращается в погост».

Городище Воронич сейчас входит в состав Пушкинского заповедника. Расположено оно в трёх километрах от музея-усадьбы «Михайловское», рядом с парком мемориального имения Осиповых и Вульфов «Тригорское». Высокий холм — это остатки крепости XIV—XVI веков. На частично сохранившемся фундаменте некогда стоявшей здесь Егорьевской церкви силами Пушкинского заповедника по сохранившимся рисункам и документам уже в нашем веке, в 2007 году, был возрожден Георгиевский храм. У входа на церковный двор сложены каменные ядра, найденные при раскопках на городище.

Лекция Андрея Васильева «Твердыни Воронической земли. Крепости-форпосты в прошлом и настоящем» назначена на 21 мая. Начнётся она в 12.00. Вход на встречу свободный для всех желающих.