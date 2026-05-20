В музее-заповеднике «Изборск» открылась выставка «Крестьянская механика и мода»

Музей-заповедник «Изборск» открыл масштабный межмузейный международный выставочный проект «Крестьянская механика и мода», посвященный Году единства народов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

На торжественной церемонии открытия выступили директор музея Наталия Дубровская, настоятель Никольского собора Изборска отец Димитрий, представитель МИД России в Пскове Валентин Сазонов, министр образования Псковской области Александр Сорокин, председатель Псковского отделения Императорского Православного палестинского общества Владислав Туманов, хранитель наследия художника Андрея Яковлева – Александр Цыганков, ведущий специалист по выставочной и экспозиционной деятельности сектора изучения, сохранения и демонстрации традиционных ремесел музея-заповедника «Кижи» Марина Гусева.

«Благодарим всех участников проекта «Крестьянская механика и мода»! От всех нас – огромная благодарность Министерству культуры Российской Федерации и лично Министру культуры Ольге Борисовне Любимовой за всемерную поддержку в реализации наших выставочных проектов», – поблагодарили в музее.

В основе проекта – идея выставки «Крестьянская механика» из собрания всемирно известного музея-заповедника «Кижи», который в этом году отмечает свой знаменательный 60-летний юбилей.

В выставочном проекте принимают участие: Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник с одной из лучших коллекций костюма; одно из крупнейших и значимых музейных объединений страны – Смоленский государственный музей-заповедник; самобытные музеи Русского Севера, жемчужины «Серебряного ожерелья России» – Архангельский краеведческий музей и Мурманский областной краеведческий музей; один из старейших художественных музеев Белоруссии – Витебский областной краеведческий музей; работы известного мастера живописи Андрея Яковлева из частного собрания.

Особое место на выставке занимают экспонаты из собрания Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова при Правительстве Российской Федерации. Эта легендарная творческая школа – верная хранительница традиций русского реализма. Академия представит уникальные живописные полотна и редчайшую коллекцию народного костюма, которую бережно собирала знаменитая династия художников Глазуновых.

Отмечается, что экспозиция показывает красоту и практическую целесообразность крестьянского быта, крестьянскую смекалку, способность быстро «схватывать» инженерную мысль, создавать умные приспособления и вещи, с успехом применявшиеся во всех сферах деревенской жизни.

Удивительные механизмы, обычные для крестьянской жизни XIX века, позволявшие молоть зерно, вить веревки, гнуть полозья для саней, сверлить отверстия, поднимать тяжелые бревна на большую высоту, возводить дома, расскажут о мужских ремеслах. Прялка, ткацкий станок, чугунные утюги и другие старинные предметы покажут жизнь крестьянской женщины, умевшей хранить домашний очаг и украшать быт семьи.

Значительная часть выставки посвящена крестьянской моде. Народный костюм – «волшебное зеркало», в котором отразилась сама душа народа, его духовная идентичность и многовековые традиции. Комплексы и элементы крестьянского костюма, – как праздничного, так и повседневного, – наглядно представляют духовную и материальную культуру братских народов. Каждый костюм – это рассказ о жизни и традициях людей, живших в гармонии с природой и друг с другом. На выставке будут представлены 30 подлинных костюмов: белорусский, татарский, марийский, костюмы из костромской, смоленской, псковской губерний, традиционные костюмы сето – коренного малочисленного народа Российской Федерации.

«Выставка "Крестьянская механика и мода" показывает, каким творческим умом и невероятной изобретательностью обладал простой человек, создавший свой особый крестьянский мир, удивительно прочный и поэтичный, какими средствами он выражал свои представления о прекрасном, как во всех сферах деревенского быта проявлялись художественные устремления и традиции крестьянской семьи», – резюмировали в музее.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Изборск, улица Печорская, 37.