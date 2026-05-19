Столетний юбилей отметил псковский Дом детского творчества 19 мая. Торжественное мероприятие, посвященное этому праздничному событию, прошло сегодня в Городском культурном центре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Поздравить коллектив и воспитанников собрались почетные гости и выпускники разных лет.
В рамках праздничной программы прошла торжественная церемония награждения творческого коллектива. Педагоги и сотрудники Дома детского творчества были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие дополнительного образования.
Гости вечера также смогли погрузиться в историю, положившую начало Дому детского творчества. Со сцены звучали рассказы о периоде становления учреждения, а также выступления творческих объединений.
Напомним, ранее Дом детского творчества рассказывал о планах на свой юбилейный год в пресс-центре ПЛН.