Картину из Пскова представили на выставке в Русском музее

Выставка произведений одного из крупнейших портретистов первой половины XIX века Василия Тропинина открылась в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге в конце прошлой недели. Псковский музей-заповедник принял участие в знаковом событии как партнёр и представил картину художника из своей коллекции — портрет Екатерины Щепкиной, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Выставка объединяет более 100 живописных шедевров мастера, дополненных редчайшими графическими листами, и является первой и наиболее полной ретроспективой его творчества за многие десятилетия», - отметили в музее.

Выставку можно посетить с понедельника по воскресенье с 10:00 до 21:00 до 19 октября в Мраморном дворце, который находится в Санкт-Петербурге на улице Миллионной, 5/1. Вторник — выходной день.