Сергей Безруков сыграет в эпической драме «Капитанская дочка», которую снимают в Псковской области

Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков присоединился к актерскому ансамблю эпической многосерийной драмы «Капитанская дочка» – сериала по мотивам одноименной повести Александра Пушкина, который снимают в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей представители телеканала «Россия». 

Он исполнит роль отца Петруши Гринёва – дворянина Андрея Гринёва. В роли Петра – Олег Савостюк. В картине также снимаются Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Егор Корешков, Фёдор Добронравов, Антон Лапенко, Александр Мизёв, Никита Павленко. Режиссер – Дима Литвиненко.

Проект производства ON Студии, при участии кинокомпании Star Media, телеканала «Россия» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Премьерный показ сериала состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

По решению отца шестнадцатилетний дворянин Пётр Гринёв (Олег Савостюк) вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. По дороге во время лютого бурана он встречает незнакомого казака — Емельяна Пугачёва (Евгений Ткачук). Не подозревая, кто это, Гринёв, тронутый жалостью и по простоте сердца, делится с ним своим заячьим тулупом. Прибыв в крепость, Пётр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова). Его чувство оказывается взаимным. Однако у Пети есть соперник — Алексей Швабрин (Егор Корешков), подпоручик, разжалованный и сосланный в Белогорскую за дуэль. Из ревности Швабрин всеми силами старается навредить Гринёву. Тем временем Пугачёв объявляет себя императором Петром Третьим, чудом спасшимся от смерти, и собирает разношерстное войско. Восстание Пугачёва стремительно набирает силу, бунтовщики берут одну крепость за другой. Захват Белогорской крепости войском Пугачёва переворачивает судьбы Гринёва и Маши. Впереди выбор – честь или жизнь, горькое взросление и жертвы ради любви.

Съемки фильма стартовался в Печорском и Пушкиногорском округах в марте, планируется, что они продлятся полгода. Для сериала построили целую деревню и сшили исторические костюмы. 

 

