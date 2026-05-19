 
Культура

Письма «как от Татьяны»: юные гимнастки побывали на занятиях «Михайловского» в Пскове

Юные спортсменки из Санкт-Петербурга — участницы псковского турнира «Королева Весны» Открытой клубной лиги по художественной гимнастике побывали на занятиях «В гостиной истинно дворянской…» и «Я к Вам пишу…», которые для них провели сотрудники представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в Пскове.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Девушки с неподдельным интересом слушали рассказ о жизни дворян пушкинской эпохи, а затем с энтузиазмом окунулись в интерактив: писали письма по правилам XIX века, чувствуя себя настоящими Татьянами и Ольгами», — рассказал руководитель псковского представительства музея-заповедника Владислав Семёнов. 

Экскурс в дворянскую среду оставил у гимнасток и их педагогов яркие впечатления. Прощаясь, они пообещали обязательно приехать в Михайловское, чтобы побывать в пушкинских местах и поклониться памяти поэта.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что в псковской городской усадьбе Беклешова (улица Георгиевская, 4), где базируется представительство «Михайловского» в областном центре, часто проходят интересные события. Так, например, «Михайловское» и актриса «Петербург-концерта», мастер художественного слова Анна Яковлева проводят здесь цикл камерных литературных спектаклей «Ожившие страницы книг». В его рамках псковичи и гости города уже могли побывать на программе «Пути-дороги сказочны» по прозе Бориса Шергина и Степана Писахова, а также на спектакле «Возвращение» по одному из самых известных рассказов Андрея Платонова. 

Завершит цикл спектакль «“Подай костыль, Григорий!“, или Какое счастье, что у нас был Пушкин!» — сложная работа, выполненная с опорой на трагедию «Борис Годунов» и на посвящённые Пушкину произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Юрия Тынянова, Михаила Хейфеца, Дины Рубиной. Как уточнили в «Михайловском», этот спектакль пройдёт 22 июня, а билеты на него можно приобрести по «Пушкинской карте».  

