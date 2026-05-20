Сольный стендап-концерт Кирилла Мазура в Пскове перенесли на 21 ноября 

Сольный стендап-концерт Кирилла Мазура «По семейным обстоятельствам» должен был состояться 20 мая в Псковской областной филармонии, но пройдёт в новую дату — 21 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Кирилл Мазур – финалист проекта «Открытый микрофон», победитель шоу «Мани Майк» и резидент программы «Стендап» на ТНТ – в свои 20 с небольшим уже успел стать мужем, отцом, а также посетил более 40 городов со своим первым сольным концертом. Отмечается, что в новом стендап-концерте «По семейным обстоятельствам» комик раскрывает тему семьи «с особой глубиной».

Все купленные билеты остаются действительными и не требуют обмена.

Если новая дата концерта не подходит, зрители могут осуществить возврат. Для билетов, приобретённых через сторонние источники, необходимо обратиться по месту покупки.