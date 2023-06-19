Культура

Мемориальную доску поэту Александру Бологову установят в Пскове

Мемориальную доску прозаику, поэту, члену Союза писателей СССР Александру Бологову установят на фасаде дома №23 на улице Розы Люксембург в Пскове. Соответствующий проект решения Псковской городской Думы опубликован на сайте городского парламента.

Проект решения подготовили на основании ходатайства общественной комиссии по упорядочению названий улиц, присвоению имен муниципальным учреждениям и обоснований при установке памятников, памятных знаков и мемориальных досок в городе Пскове.

На мемориальной доске укажут: «В этом доме с 1975 по 2019 год жил и работал известный прозаик и поэт, член Союза писателей СССР Александр Александрович Бологов (1932-2019)».

Все расходы по установке доски на себя берет инициатор - Псковское региональное отделение Союза писателей России.

Александр Бологов родился 7 сентября 1932 года в Орле. С 1963 года по приглашению своего литературного наставника известного писателя и литературоведа Е. А. Маймина переехал в Псков. С 1963 по 1969 год в качестве учителя литературы и черчения работал в Псковском среднем образовательном учреждении. С 1969 по 1977 год работал в Псковском отделении «Лениздата» в должностях редактора и старшего редактора, в то же время под руководством А. А. Бологова была создана филологическая школа. С 1994 по 2019 год в течение 25 лет был председателем Псковского областного отделения Союза писателей России.

Скончался 17 июня 2019 года в Пскове на 87-м году жизни.