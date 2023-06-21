Культура

Псковский музей присоединился к Всероссийской акции «Минута молчания»

Псковский музей-заповедник присоединился к всероссийской акции «Минута молчания». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-службе Псковского музея-заповедника

На всей территории Российской Федерации проводится всероссийская акция «Минута молчания» в память о миллионах граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны 22 июня 2023 года в День памяти и скорби в 12:15 по московскому времени. Именно в этот день в 1941 году в эфире прозвучало сообщение о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

Коллектив Псковского музея-заповедника во главе с генеральным директором Светланой Мельниковой присоединился к всероссийской акции. Музейщики почтили память всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе и умерших в тылу от голода и лишений минутой молчания.

«Сегодня мы вспоминаем этот скорбный день – 22 июня – когда началась самая тяжелая и страшная война. Война, которая лишь благодаря мужеству советского народа закончилась победоносно. Я прошу вас вспомнить всех своих близких, близких своих близких и тех, кто отдал за это свою жизнь», – обратилась к коллегам Светлана Мельникова.

Акция «Минута молчания» проводится ежегодно с 2020 года в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина. Во время акции приостанавливается вещание в эфире телевидения и радио, кабельных каналов. Жители огромной страны в едином порыве отдают дань уважения исторической памяти о Великой Отечественной войне.