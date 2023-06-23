Культура

Картина Петрова-Водкина «Две» вернулась из Москвы в Псков

Работа Кузьмы Петрова-Водкина «Две» из собрания Псковского музея-заповедника, которая в течение нескольких месяцев была представлена в Москве, в Государственном центральном музее современной истории России на выставке «#ПетровВодкинЛомакина», вернулась на свое законное место в Картинную галерею Псковского музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Полотно "Две" было написано Петровым-Водкиным в 1917 году. Впервые образы двух девушек появляются в творчестве художника, когда идет написание подготовительных рисунков к многофигурному полотну "Девушки на Волге". Позднее "Две" выделяются в самостоятельное монументальное полотно, которое впоследствии будет передано в Псковский музей-заповедник», – отметила хранитель экспозиции Картинной галереи Псковского музея-заповедника Мария Проценко.

Работа неоднократно экспонировалась на различных выставках. До путешествия в Государственный центральный музей современной истории России картина выезжала в Музей русского импрессионизма на выставку «Миражи. Саратовская школа», в Государственный Русский музей Санкт-Петербурга на выставку, посвященную 140-летию Петрова-Водкина, а также в ряд других крупных музеев страны.

Теперь полотно вновь украшает зал картинной галереи Псковского музея-заповедника.