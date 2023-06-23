Культура

Ансамбль «Уграда» стал лауреатом Всероссийского конкурса

Ансамбль «Уграда» стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и фольклорных ансамблей «Поет село родное. Перезагрузка». Об этом Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала в своем Telegram-канале.

Фото: Ольга Тимофеева / Telegram-канал

Под руководством Галины Березиной коллектив прошел отборочный тур и был приглашен в составе 24 коллективов со всей России на финал конкурса в город Тольятти Самарской области.

«Я искренне поздравляю фольклорный ансамбль "Уграда" с достойным выступлением и почетным результатом и благодарю губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за оказанное содействие в поддержке коллектива и всей традиционной народной культуры нашего региона», - отметила Ольга Тимофеева.